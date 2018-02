Vier jaar cel voor ex-penningmeester kerk vanwege SM-seks

DEN HAAG - Richard B. (45), de voormalige penningmeester van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Den Haag, is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank vindt dat de Hagenaar zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik en mishandeling van jonge vrouwen tijdens SM-spelletjes. Om de vrouwen te betalen, verduisterde hij geld van de kerk.

'De verdachte is veel te ver gegaan,' zei de rechter woensdag tijdens de uitspraak over de SM-ontmoetingen die de man had met drie jonge vrouwen. Volgens de verdachte gebeurde de seks op basis van vrijwilligheid, maar de rechtbank oordeelt nu dat de man grenzen heeft overschreden.

Een van de slachtoffers vertelde bij de politie dat ze met een zweep bont en blauw werd geslagen. De man zou naalden door haar borsten en tepels gestoken hebben en haar hoofd in een wc-pot geduwd hebben.



Minderjarig

Van de drie slachtoffers waren er twee ook nog minderjarig. Ze waren nog maar zeventien ten tijde van het misbruik. Het OM beschuldigde de man van mishandeling en misbruik van vier vrouwen, maar één aanklacht acht de rechtbank niet bewezen.

De rechtbank komt daarom tot een lagere celstraf dan de vijf jaar die het OM had geëist. De officier van justitie eiste twee weken geleden ook voorwaardelijke TBS, maar dat vindt de rechtbank te ver gaan. De rechtbank verplicht de Hagenaar wel zich te laten behandelen aan zijn sadisme-stoornis. Volgens een deskundige lijdt hij daaraan.

Verduistering





B. is ook veroordeeld voor verduistering van geld uit de kas van de Christelijk Gereformeerde Kerk uit Den Haag. Hij drukte ruim vier ton achterover, waarmee hij onder meer de jonge vrouwen betaalde. Het geld zal hij moeten terugbetalen aan de kerk.

