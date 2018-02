Rechter: Omstreden rapport over Haagse evenementen niet geheim

DEN HAAG - Een rapport met bezoekcijfers van Haagse festivals en evenementen hoeft niet geheim te blijven. Dat blijkt uit een beslissing die rechter in Den Haag dinsdag heeft genomen.

Een groep organisatoren, verenigd in het Sectoroverleg Haagse Evenementen (SHE), was naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de cijfers openbaar worden. De Haagse gemeenteraad besloot in januari dat zij het rapport niet langer geheim wilde houden.

Guus Dutrieux, onder meer organisator van Parkpop en voorzitter van SHE, noemt het besluit van de rechter 'begrijpelijk' maar ook 'jammer'. Volgens Dutrieux zit het probleem van het rapport vooral in de methode die de studenten gebruikt hebben om bezoekcijfers te meten, die verschilt van de methode die de organisatie zelf gebruikt.



Meetmethode

Of dit oordeel van de rechter nu ook betekent dat het rapport, met daarin de bezoekcijfers van evenementen als Parkpop en festiviteiten rondom Koningsdag, automatisch openbaar wordt kon een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Karsten Klein nog niet zeggen: 'Het woord is nu aan de raad'. Die beslist uiteindelijk of dat gebeurt.