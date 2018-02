PVV Den Haag: alle moskeeën sluiten en 'geen Nederlands, geen uitkering'

DEN HAAG - Als het aan de PVV in Den Haag ligt krijgen mensen die geen Nederlands spreken geen uitkering. Ook moeten alle moskeeën in de stad dicht en moeten subsidies aan islamitische instellingen worden stopgezet, vindt de partij. Dat staat in hun verkiezingsprogramma.

In het programma staat onder andere dat 'steeds meer Hagenaars naar hun stad kijken met pijnlijke weemoed van weleer. Complete stadsdelen zijn onherkenbaar veranderd en omgevolkt tot wijken die niet zouden misstaan in Rabat of Ankara.'

'Tienduizenden mensen in onze stad spreken niet de taal, hebben geen baan, doen niet mee met onze samenleving en hangen een cultuur aan die uit is op verovering en haaks staat op onze westerse cultuur,' aldus de PVV.



No-go area's

De PVV wil ook iets doen aan stadsdelen in Den Haag die, in hun ogen, zijn veranderd in 'no-go area's': 'Het tij moet en zal worden gekeerd. De PVV is de islamisering en onveiligheid spuug- en spuugzat. Daarom beloven wij u absolute law & order om onze straten terug te veroveren. Want Den Haag is van ons en van niemand anders.'

Om dit te bereiken wil de partij een 'keiharde aanpak van geweld tegen hulpverleners'. Ook moeten 'straatterreur en overlastgevend tuig keihard worden aangepakt'. Verder moet er meer cameratoezicht komen en extra handhavers om de straat.



Tuigdorpen

Daarnaast moeten er zogenoemde tuigdorpen komen aan de rand van de stad voor notoire overlastgevers, en agenten moeten, als het aan de PVV ligt, ruimere bevoegdheden krijgen bij noodweer of geweld. 'Die wapenstokken hebben zij niet voor niets,' aldus het programma.





Daarnaast wil de PVV dat alle bestuurders in Den Haag wonen voordat zij bestuursfuncties bekleden. Dit punt is opvallend, omdat door burgemeester Pauline Krikke een onderzoek wordt uitgevoerd naar de woonplaats van PVV-raadslid Willie Dille. Zij zou ook in Rijswijk een huis hebben en daar vaker zijn dan in haar woning in Den Haag. Leden van de gemeenteraad zijn verplicht in Den Haag te wonen.

