Deel dit artikel:











Nieuw ooievaarsnest op schoorsteen in Delft (foto: District8.net)

DELFT - Delft heeft er sinds woensdag een ooievaarsnest bij. De brandweer plaatste samen met een installatiebedrijf het nest bovenop op een schoorsteen in de Cort van der Lindenstraat. Omdat de schoorsteen erg hoog is, heeft de brandweer met een hoogwerker het installatiebedrijf omhoog gebracht. De straat is daarom een tijdje afgezet geweest.

De gemeente heeft een tijdje getwijfeld of de schoorsteen op het sportfondsenbad verwijderd moest worden. Omdat er af en toe ooievaars bovenop zitten is de 6-jarige Babette uit de buurt een petitie gestart. Ze haalde 200 handtekeningen op. De gemeente en het zwembad besloten dat de schoorsteen kan blijven, én dat er een ooievaarsnest op kan. In Delft zitten er regelmatig ooievaars op lantaarnpalen op de A13, maar een echt nest was er nog niet. Burgemeester Marja van Bijsterveldt is blij met resultaat. LEES OOK: Recordaantal ooievaarsnesten in vogelpark Avifauna