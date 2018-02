Dunne Bierkade in Den Haag alweer op de schop

DEN HAAG - Een jaar na de grootscheepse werkzaamheden aan de Dunne Bierkade in Den Haag ligt de straat opnieuw open. Vorig jaar is de kademuur helemaal vervangen. Maar door de gebruikte methode is het grondwaterpeil onder de huizen gezakt. Dat zou kunnen leiden tot problemen met de funderingen.

Eind 2016 ging de Dunne Bierkade voor ruim een half jaar op de schop. Er was een nieuwe fundering nodig, omdat de oude was aangetast door een bacterie. De kade is opnieuw opgebouwd en dat gebeurde met een nieuwe methode. De werkzaamheden werden in de zomer van 2017 afgerond.

Maar omdat de ondergrondse nieuwe kadewand zo stevig is, daalt het grondwaterpeil onder de straat en de gebouwen alsnog. De Dunne Bierkade is daarom opnieuw open gegooid. De gemeente Den Haag laat een drainage-leiding aanbrengen onder de straat. Daardoor kan het grondwater weer naar het normale peil stijgen.



200.000 euro

De gemeente: 'Hoewel het risico zeer gering is, voorkomen we met deze maatregel dat het in de toekomst tot verzakking kan leiden. Dat is nu niet aan de orde. De extra kosten van 2 ton passen binnen de post ‘onvoorzien'.'

Intussen zitten de bewoners en ondernemers met de overlast van een opnieuw opgebroken straat. Voor een schadeclaim vinden ze het nog te vroeg. 'We moeten eerst vaststellen of er schade is,' zegt Gerard Luiten van de ondernemersvereniging.



'Mooiste kade'

Ondernemers en bewoners kijken uit naar het eindresultaat waarbij ook alle bomen weer zijn teruggeplaatst. 'De mooiste kade van Den Haag,' zegt één van hen. De huidige werkzaamheden moeten in maart zijn afgerond.