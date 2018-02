Mishandelaar trambestuurder opgepakt na uitzending Team West

DEN HAAG - Een 19-jarige man uit Den Haag is woensdag gearresteerd, omdat hij een trambestuurder zou hebben mishandeld in Den Haag. Beelden van die mishandeling en de verdachte zijn vorige week uitgezonden in het opsporingsprogramma Team West. Dankzij tips van kijkers is de politie de man op het spoor gekomen.

De mishandeling vond plaats op zondagavond 28 januari. Een trambestuurder van 38 jaar reed op lijn 9 in Den Haag, toen twee mannen in haar tram stapten. Eén van hen begon een joint te draaien in de tram. Omdat de twee vlak achter de bestuurder zaten, kreeg ze last van de sterke wietlucht. Bij de halte Anna Bijnslaan zette ze de tram daarom stil en sprak de mannen aan op hun gedrag.

De man die de joint draaide schold de vrouw uit en wees naar de sticker met huisregels. Daar zou niet staan dat je geen joint mag draaien in de tram. Hij weigerde vervolgens uit te stappen. De bestuurster riep daarom de hulp in van de verkeerscentrale. Op dat moment besloten de mannen om toch te vertrekken.



Vuistslagen in gezicht

Tijdens het uitstappen spuugde de verdachte naar de trambestuurder en gaf hij haar daarna een paar harde vuistslagen in haar gezicht. Daardoor raakte ze behoorlijk gewond. In de uitzending van Team West vertelde de vrouw dat ze na het incident erg bang is om weer aan het werk te gaan.

De man die de bestuurder bespuugde en mishandelde was duidelijk te zien op camerabeelden in de tram en bij een coffeeshop. Daar kocht hij kort voor de mishandeling z'n wiet. De beelden werden massaal bekeken op de website van Omroep West.



Opgepakt

Dankzij meerdere tips kwam de politie erachter wie de verdachte is. Na verder onderzoek kon hij woensdagochtend worden opgepakt in een woning in Den Haag. Hij zit vast.