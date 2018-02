Deel dit artikel:











Kasteel De Wittenburg strikt lid van hofhouding koning Kasteel de Wittenburg

WASSENAAR - Kasteel De Wittenburg in Wassenaar heeft een nieuwe maitre d'hotel, en niet zo maar één: het kasteel heeft het voormalige hoofd van de hofhuishouding van de koning weten te strikken. Martin van der Zwan was tot eind januari Hoofd Services in dienst van het Koninklijk Huis, en was als zodanig verantwoordelijk voor de lakeien en de huishoudelijke dienst.

Bij De Wittenburg wordt Van der Zwan gastheer voor alle gasten van het kasteel. Ook krijgt hij de leiding over de restaurants. Hij zal speciale aandacht hebben voor 'etiquette en omgangsvormen', zo meldt het hotel. Van der Zwan moet 'de nieuwe koers van De Wittenburg vertalen naar perfect gastheerschap in een omgeving waar oog is voor detail.' De nieuwe maitre d' werkte 18 jaar voor het Koninklijk Huis. Het Wassenaarse etablissement denkt dat de ervaring van Van der Zwan aansluit op het niveau dat het kasteel nastreeft.