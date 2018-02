Stemwijzer-spanning Haagse lijsttrekkers, komt eigen partij bovenaan?

DEN HAAG - 'De gemeente mag geen geld meer in ADO Den Haag steken.' 'Den Haag moet fietsen in de Grote Marktstraat verbieden.' 'Er moet meer cameratoezicht in Den Haag komen.' Dit zijn drie van de dertig Haagse stellingen in de Stemwijzer. Een aantal lijsttrekkers uit Den Haag kreeg woensdag de primeur en mocht de stemhulp als eerste invullen.

In de Stemwijzer van ProDemos staan dertig stellingen over lokale thema's. Door eens of oneens in te vullen blijkt welke partij het dichtst bij de opvattingen van de persoon die de Stemwijzer invult staat. In totaal 44 gemeenten in Nederland hebben een Stemwijzer. In onze regio gaat het om Alphen aan de Rijn, Den Haag, Katwijk, Leidschendam-Voorburg, Nieuwkoop, Rijswijk en Zuidplas.

De stellingen in de Stemwijzer worden bepaald aan de hand van de verkiezingsprogramma's en met inbreng van de politieke partijen zelf. Maar toch blijkt het spannend voor de lijsttrekkers om de Stemwijzer in te vullen. Komt na het invullen ervan, je eigen partij wel uit de bus rollen? 'We hebben de vragen een paar maanden geleden ingevuld en sommige stellingen komen niet direct uit je eigen verkiezingsprogramma', zegt D66-lijsttrekker Robert van Asten. 'Het voelt daarom een beetje als een overhoring.'



Westduinweg

Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP is over het algemeen tevreden over de gekozen stellingen. 'Maar sommige onderwerpen hebben de eindstreep niet gehaald', zegt hij. 'Het wel of niet laten rijden van een tram over de Westduinweg zou bijvoorbeeld een stelling zijn geweest die uitstekend in de Stemwijzer zou hebben gepast.'

'We proberen een balans te vinden in de stellingen die we uitkiezen', legt Eddy Habben Jansen van ProDemos uit. 'Tegelijkertijd zeggen we dat de Stemwijzer niet het enige hulpmiddel is om je stem te bepalen. Kijk Tv, luister radio, lees de krant en praat met anderen over de verkiezingen. De verkiezingen zijn te belangrijk om in vijf minuten door de Stemwijzer te bepalen.'



Burgemeester Krikke

Ook burgemeester Pauline Krikke benadrukt het belang van stemmen. 'In sommige landen kan je niet stemmen, wij wel. Gebruik dus je stemrecht', vindt Krikke. De gemeente Den Haag gaat proberen om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen. Krikke: 'Wij richten ons daarbij speciaal op twee groepen. Dat zijn ouderen en jongeren. Wij gaan deze groepen actief benaderen en wijzen op de gemeenteraadsverkiezingen.'

Bij de einduitslag zijn alle aanwezige lijsttrekkers op hun eigen partij uitgekomen. Alleen rond lijsttrekker Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij zijn twijfels. Bij hem zou GroenLinks uit de bus zijn gerold, net als vier jaar geleden. Zelf ontkent hij. Wijsmuller: 'Ik ben het niet honderd maar 93 procent eens met mijn partij, negentig procent met GroenLinks en tachtig procent met PvdA en de Partij voor de Dieren. PVV en de VVD bungelen onderaan mijn lijst.' GroenLinks heeft Wijsmuller desondanks via twitter een lidmaatschap van GroenLinks cadeau gedaan. 'Tof dat je achter ons staat. #jorisbedankt', staat op twitter.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart.