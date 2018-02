Kinderen trouwen met hun allergrootste liefde op Valentijnsdag

De trouwerij is in De Speelwinkel. 'Valentijnsdag hè, en dat is de mooiste dag voor een trouwerij', vertelt Sarie Donk van De Speelwinkel. 'En alles mag.'

Kinderen kunnen niet alleen met elkaar trouwen, maar ook met hun vader, moeder, oma, opa of knuffel. 'Moeders komen met in hun eigen trouwjurk trouwen met hun kind van. Dat is wel ontroerend', aldus Sarie.

Ook Cas' zusje Saar stond voor het altaar. Ze was een beetje jaloers op haar broer en wilde ook graag het ja-woord geven. 'Haar vriend woont helemaal in het buitenland en dus toen zei mama: dan gaan wij maar samen trouwen', vertelt haar moeder.

Cas en Rosa tekenden voor hun huwelijk. De kusscène bleef uit, maar daar had Rosa een goede reden voor. 'Ik heb lippenstift op.'