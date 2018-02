Oud-burgemeester Den Haag Wim Deetman geschokt door overlijden Ruud Lubbers

DEN HAAG - Oud-burgemeester Wim Deetman van Den Haag is geschokt door het overlijden van Ruub Lubbers. 'Ik wist dat hij vrij grote problemen had met zijn gezondheid, maar je bent dan toch geschokt', zegt hij op Radio West.

De voormalig minister-president van Nederland overleed woensdag in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen. Lubbers was premier van 1982 tot 1994. Voor die tijd was hij onder meer minister van Economische Zaken en zat hij in de Tweede Kamer voor het CDA. In 2006 en 2010 was hij nog betrokken bij de vorming van een nieuw kabinet.

Deetman heeft tussen 1982 en 1989 veel met Lubbers gewerkt. In die tijd was hij minister van Onderwijs en Wetenschappen. 'Hij was goed in staat om het kabinet bij elkaar te houden tijdens bezuinigingen. Mijn ministerie moest ook veel bezuinigen. Ruud belde mij toen veelvuldig om te laten weten dat hij mij steunde en achter mij stond.'



Goede herinneringen

'Ik ken hem sinds januari 1978, toen ik in de Tweede Kamer-fractie van het CDA kwam. We hebben altijd goed contact gehouden. Ik heb hele goede herinneringen aan hem.'

Ruud Lubbers is 78 jaar oud geworden.