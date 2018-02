Nagenieten voor Kjeld Nuis en Patrick Roest met medailles: 'Kippenvel'

REGIO - Het onwerkelijke gevoel van een dag eerder is inmiddels een beetje ingedaald bij schaatsers Kjeld Nuis en Patrick Roest. De ploeggenoten van Team LottoNL-Jumbo genieten volop van hun olympische medailles. 'Of dit een droom is die uitkomt? 'Dat kun je wel stellen, ja', zegt Zoeterwoudenaar Nuis, kersvers olympisch kampioen op de 1500 meter.

'Dit is iets waar je je hele leven keihard voor werkt. Ik heb vorig jaar echt al wel genoten van mijn eerste wereldtitel, maar dit heeft iets meer lading.' Nuis (28) voelde de druk als regerend werelkampioen op de 1000 én 1500 meter. 'Aan de andere kant zorgde dat ook voor zelfvertrouwen. Het is dezelfde baan, het ijs ligt mij, ik ben in de vorm van mijn leven en ik word alleen maar beter.'

Zijn 22-jarige teamgenoot uit Lekkerkerk reed achter Nuis verrassend naar het zilver . 'Het is ongelofelijk eigenlijk', reageert Roest. 'Je hoopt natuurlijk je hele leven op de Olympische Spelen te staan. En dat ik dan op mijn eerste Spelen gelijk een medaille mee naar huis kan nemen, vind ik ontzettend mooi.'

Tractor

In september brak de pupil van STV Lekstreek nog zijn onderarm en zijn pols nadat hij op skeelers tegen een tractor aan botste. 'Dat is wel even een lastige opstart geweest van dit seizoen. Maar uiteindelijk is het gelukkig allemaal goedgekomen. En het is toch nog een heel mooi seizoen geworden.'

Tijdens de wedstrijd vierde hij het behalen van zilver met zijn ouders op de tribune. De familie Nuis keek emotioneel naar de gouden race van Kjeld in het Zoeterwoudse dorpscafé, terwijl vriendin Jill en zoontje Jax in Emmen voor de buis zaten. 'Die ontlading toen ze zagen dat ik het zou gaan doen, dat is echt gewoon kippenvel', aldus Nuis. 'En mijn vriendin in tranen, dat was supervet.'

'Giga van genieten'

Maar het olympisch toernooi zit er voor hem nog niet op. Nuis heeft nog de 1000 meter in het verschiet. 'Ik ga hier giga van genieten, maar daarna zal wel de focus terugkomen. Ik schaats gewoon lekker en ik voel me lekker, zit lekker in mijn vel. Dus ik heb er alweer zin in eigenlijk.'

Roest is mogelijk al wel uitgereden. Al hoopt hij als reserve nog deel te nemen aan de ploegenachtervolging. En gezien zijn vorm denkt Nuis dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Roest: 'Ik hoop natuurlijk dat ik daar in actie kan komen, want ik ben in vorm. Dus ik denk ook dat ik goed genoeg zou zijn voor de team pursuit.'

