West Wekker: Harrie Jekkers gaat solo en kloppen de bezoekersaantallen?

Garland Jeffreys op het podium tijdens Night at the Park 2017 (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Harrie Jekkers gaat weer solo het theater in. De Hagenaar staat vanaf september in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Verder in de West Wekker aandacht voor het diepste punt van de Rotterdamsebaan dat is bereikt en met schaatskoorts naar De Lier.

1. Diepste punt Rotterdamsebaan bereikt

De tunnel in de Rotterdamsebaan heeft de 300 meter bereikt. Wij mogen op de boor staan, die nu in zijn geheel in de tunnel is.

2. Kom binnen en neem je buren mee! Gemeentemuseum gratis toegankelijk

Zo'n duizend buurtbewoners uit Laak hebben gisteravond gratis het Gemeentemuseum in Den Haag bezocht. Tijdens de zogenaamde Stadsdeelavonden trakteert het museum een specifiek Haags stadsdeel op een gratis cultureel avondje uit. De afgelopen jaren hebben zo’n 80.000 inwoners van de stad op deze manier hun weg gevonden naar het Gemeentemuseum.

3. Harrie Jekkers gaat na 23 jaar weer solo, stormloop op kaarten

Voor het eerst in 23 jaar maakt Harrie Jekkers weer een solovoorstelling. De Hagenaar speelt zijn nieuwe cabaretprogramma 'Achter de duinen' in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

4. Met schaatskoorts naar schaatsmuseum in De Lier

Vijf schaatsafstanden, vijf gouden medailles. De schaatskoorts stijgt door de goede prestaties. Bij ons ook en we gaan daarom naar het schaatsmuseum in De Lier.

5. Bezoekersaantallen Haagse evenementen onrealistisch volgens rapport, gemeenteraad betwist uitkomst

Sommige evenementenorganisatoren in Den Haag brengen onrealistische bezoekersaantallen naar buiten. Ze zeggen dat er meer bezoekers zijn geweest dan er in werkelijkheid waren. Dat stellen de opstellers van een rapport naar de economische effecten van evenementen in Den Haag. Het Haagse stadsbestuur betwist deze uitkomst. 'Het vaststellen van bezoekersaantallen bij gratis evenementen is bijna niet mogelijk', schrijft het college aan de gemeenteraad.

Weer: In de ochtend is er kans op regen, daarna wordt het droger. Het wordt ongeveer 9 graden.

Vanavond op tv: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.