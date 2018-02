Brainpower is Petrus in muziekspektakel The Passion

ALPHEN AAN DEN RIJN - Brainpower kruipt in de huid van Petrus. De rapper uit Alphen aan den Rijn speelt de rol in The Passion.

De achtste editie van The Passion staat dit jaar in het teken van het thema ‘Ik zie jou’. Het verhaal gaat over omzien naar elkaar in een dichtbevolkte stad waar mensen naast elkaar, maar soms ook langs elkaar heen leven.

Musicalacteur Tommie Christiaan speelt dit jaar de rol van Jezus in The Passion. Zangeres Glennis Grace is Maria in de muzikale televisieshow naar het paasverhaal. Zanger Jeangu Macrooy is Judas.



Gouda en Den Haag

Het evenement vindt plaats op 29 maart in het ArenaPark in Amsterdam-Zuidoost. In 2011 was Gouda de eerste stad waar het evenement werd gehouden. Den Haag volgde in 2013.

LEES OOK: Brainpower 15 jaar na 'Dansplaat' op tournee door Nederland