Kom binnen en neem je buren mee! Gemeentemuseum gratis toegankelijk

DEN HAAG - Zo'n 1000 buurtbewoners uit Laak hebben woensdagavond gratis het Gemeentemuseum in Den Haag bezocht. Tijdens de zogenaamde Stadsdeelavonden trakteert het museum op een gratis cultureel avondje uit voor een specifiek Haags stadsdeel. De afgelopen jaren hebben zo’n 80.000 inwoners van de stad op die manier hun weg gevonden naar het Gemeentemuseum.

'Met flyers uitdelen om mensen naar het museum te lokken ben je er niet', zegt adjunct directeur van het museum Hans Buurman. 'We hebben twee projectmedewerkers die actief de wijk in gaan om buurtbewoners te lokken.'

En dat lokken heeft woensdagavond ook gewerkt. Buurman kijkt tevreden om zich heen. 'Onze projectmedewerkers hebben inmiddels een heel netwerk opgebouwd van ambassadeurs in stadsdelen, van buurthuizen tot winkeliers, van zwemmeesters tot buurtmoeders.'





Een gratis uitje voor bewoners van Laak

'Ik ben hier voor het eerst’, vertelt een Poolse vrouw. 'Wat een mooi museum is dit. Mijn dochter heeft net een workshop tekenen gedaan. Het is erg leuk en ook fijn dat het gratis is. Er vertrokken gratis bussen vanuit Laak, dus ik hoefde ook niet met het openbaar vervoer.'

'Ik ben nog nooit in dit museum geweest', zegt een moslima. 'Ik vind het geweldig. Nu doe ik mee aan een Valentijns-schrijfworkshop en ik schrijf een gedicht voor mijn moeder. Het begint zo: ''Mama jij bent de allerliefste'', de rest moet ik nu nog even afschrijven en daarna ga ik nog wat kunst kijken.'