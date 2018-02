Voorstellingen Harrie Jekkers nu al uitverkocht

DEN HAAG - De solovoorstellingen van Harrie Jekkers waren donderdagochtend al uitverkocht. Dat is te lezen op de site van het Nationale Theater.

Voor het eerst in 23 jaar maakt Harrie Jekkers weer een solovoorstelling. De Hagenaar speelt zijn nieuwe cabaretprogramma 'Achter de duinen' in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. 'Vroeger fietste ik als kind langs de schouwburg en vroeg ik aan mijn vader waarom die schouwburg eigenlijk koninklijk is. 'Omdat de koningin daar altijd naar toneel gaat kijken', zei hij dan. 'Dus dat is niks voor ons.'

De voorstelling is vanaf september op zondagmiddagen te zien.



Harrie Jekkers ontroerde het publiek woensdag bij De Wereld Draait Door met liedjes over zijn ouders.