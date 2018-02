Deel dit artikel:











Haagse directeuren geven les in vinden van stageplaats Druk schoolplein. (Foto: Omroep West)

RIJSWIJK - De leerlingen van het Van Vredenburch College in Rijswijk worden donderdag klaargestoomd voor het vinden van een goede stageplek of bijbaan via een speciale training.

Twintig bestuurders en directeuren uit Den Haag staan een ochtend voor de klas en leren 91 vmbo-leerlingen de fijne kneepjes van het solliciteren. Onder hen zijn Mattijs Manders van ADO Den Haag en Karin Dreven van Haag Wonen. De training wordt georganiseerd door JINC Den Haag, dat onder meer stages voor leerlingen regelt. In Den Haag en omgeving krijgen dit jaar negenhonderd vmbo-leerlingen een sollicitatietraining. Daarnaast gaan tweeduizend leerlingen van de basisschool en het vmbo op bliksemstage bij allerlei bedrijven. Zij mogen een ochtend ervaren hoe het is om in dat bedrijf te werken, als goede voorbereiding op het maken van de profielkeuze.

'Lastig om goede eerste indruk te maken' 'Het gaat om leerlingen uit de Schilderswijk, Transvaal en Laak', vertelt Hannah Wiegerinck van JINC Den Haag. 'Ik merk dat zij het vaak lastig vinden om een goede eerste indruk te maken. We wijzen hen erop dat dit heel simpel kan door een goede hand te geven, mensen goed aan te kijken en goede vragen te stellen. Er komen vandaag echt twee aparte werelden bij elkaar, die elkaar normaal gesproken niet ontmoeten.'