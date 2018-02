Deel dit artikel:











'Deze zaak kent zoveel dramatische aspecten,' Vincent Veenman schrijft boek roofoverval Stratmann De cover van het boek 'Twee minuten'.

DEN HAAG - De schokkende roofoverval op de Haagse juwelier Ruud Stratmann in april 2012 wordt het onderwerp van een boek. Dit verschijnt eind maart. Het heeft de titel 'Twee minuten' gekregen en is geschreven door voormalig misdaadverslaggever Vincent Veenman. 'Deze overval bracht een schok teweeg in de stad en in het land.'

Het boek biedt lezers een uniek kijkje achter de schermen en laat zien wat er allemaal bij een opsporingsonderzoek komt kijken. Vanaf het moment dat de overvallers aanbellen tot hun vervolging en van geheime politieoverleggen tot de allerlaatste bijeenkomst van de betrokkenen. Mensen die betrokken waren bij het onderzoek vertellen zelf welke stappen zij zetten, welke, soms moeilijke keuzes, ze moesten maken en hoe ze uiteindelijk op het goede spoor terechtkwamen. Van de teamleider tot de officier van justitie en van journalisten tot de weduwe Stratmann.

'Mensen waren echt ontdaan' Voor het eerst wordt ook duidelijk hoe cruciaal het vrijgeven van de bewakingsbeelden is geweest om de zaak op te lossen. De spanning, het verdriet, de algehele verontwaardiging, de rechtszaak: ieder aspect komt aan bod. De overval, die nauwelijks twee minuten duurde, blijkt vele levens te hebben verwoest. Het idee om een boek aan deze overval te wijden kwam van Veenman zelf. Hij maakte voor Omroep West talloze verhalen en radio- en tv-reportages over deze zaak. 'Omdat het een zaak is die zo veel dramatische aspecten kent,' legt hij uit. 'Daarbij zag je destijds de schok die het in de stad en in het land teweegbracht. Mensen waren echt ontdaan. Dat is me bijgebleven.' LEES OOK: Sandro G.: 'Het was absoluut geen opzet'