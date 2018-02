Bejaarde vrouw omvergeduwd en beroofd, man gaat er vandoor met rollator

LEIDEN - Op het Rietveldpad in Leiden is een 77-jarige vrouw woensdagmiddag beroofd. Ze liep daar met haar rollator toen een onbekende man haar omverduwde en ervandoor ging met haar rollator. Daarin zaten haar handtas en boodschappentas.

De vrouw had kort daarvoor boodschappen gedaan bij een supermarkt aan het Vijf Meiplein. De beroving gebeurde toen ze terug naar huis liep, vlakbij de speeltuin in het park.

De man vluchtte weg in de richting van het Vijf Meiplein. Het slachtoffer wist op te krabbelen en met veel moeite haar huis te bereiken. Daar belde ze de politie en deed ze aangifte. De verdachte is een licht getinte man. Hij wordt 35 tot 40 jaar oud geschat, is ongeveer 1,70 meter lang en heeft donkere ogen en donker haar. De recherche in Leiden zoekt getuigen en camerabeelden.



Nog een beroving

Ook in de Vijf Meilaan in Leiden werd woensdagmiddag een bejaarde vrouw beroofd. Dit 93-jarige slachtoffer vrouw liep met haar rollator van de supermarkt aan het Bevrijdingsplein naar de Vijf Meilaan, toen bij de kruising met de Churchilllaan een kleine blauwe personenauto naast haar stopte. Een man tapte uit, pakte haar tas en reed weg.