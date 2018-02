Westlanders mogen mening geven over feestweken

WESTLAND - Inwoners van de gemeente Westland kunnen hun mening geven over de Westlandse feesten. Op internet kan een enquête worden ingevuld en er komen ook bijeenkomsten, meldt mediapartner WOS.

In de enquête staan niet alleen vragen over de duur, omvang en locaties van de evenementen, maar ook over overlast, veiligheid en het alcoholgebruik op feesten waar ook minderjarigen komen. 'De Westlandse feesten moeten voor iedereen een feest zijn en blijven', vindt waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne, 'daarom is het belangrijk dat iedereen die een mening heeft over de feesten, deze ook aan ons laat horen.'

De enquête is anoniem en online. Naast de enquête worden ook bijeenkomsten georganiseerd om de belangen en meningen van de diverse doelgroepen goed in beeld te krijgen.



Blaastest carnaval

Deze maand werden de eisen voor het meedoen aan de carnavalsfeesten in het Westland verscherpt. Minderjarigen die naar de carnavalsfeesten wilden moesten bij de deur een verplichte blaastest ondergaan. Wie te veel had gedronken mocht niet naar binnen.