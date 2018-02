Prinses Ariane in lappenmand na ongeluk

WASSENAAR - Een schaatstochtje is voor prinses Ariane (10) slecht afgelopen. Ze viel zondag en brak daarbij haar pols. Dit bleek donderdag in het ziekenhuis, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het gaat om de linkerpols van de prinses. Die moet naar verwachting drie weken in het gips. Meevaller voor Ariane is dat ze vermoedelijk wel zal kunnen skiën in Lech tijdens de voorjaarsvakantie van de koninklijke familie.

