Investering van 1,3 miljoen in Delfts hyperloopbedrijf

DELFT - Het Delftse hyperloopbedrijf Hardt heeft een nieuwe investering van bijna 1,3 miljoen euro binnengehaald. Met dat geld wil het bedrijf verder werken aan het realiseren van een testtraject voor het door Tesla-baas Elon Musk verzonnen vervoermiddel hyperloop. Het traject moet in Flevoland worden gebouwd.

De hyperloop is een systeem van buizen die bijna vacuüm zijn. Daardoorheen worden voertuigen gestuurd die aangedreven worden door magneten, waardoor zeer hoge snelheden bereikt kunnen worden.

Bij deze nieuwe investeringsronde hebben onder andere Exact-oprichter Paul van Keep en profvoetballer Gregory van der Wiel geld gestoken in Hardt. Eerder hadden bouwbedrijf BAM en de Nederlandse Spoorwegen al in Hardt geïnvesteerd. Hardt is voortgekomen uit een studententeam van de TU Delft, dat een door Musk uitgeschreven wedstrijd om een hyperloop te ontwikkelen, won.

