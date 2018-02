Danny Buijs: 'Blij dat ik een kans krijg bij FC Groningen'

DEN HAAG - De 35-jarige Danny Buijs, oud-voetballer bij onder andere ADO Den Haag en FC Groningen, is blij dat hij weer in het betaalde voetbal aan de slag kan. 'Ik ben nu nog bezig met een opleiding voor dit hoge niveau dus dat ik nu al zo'n kans krijg maakt mij heel trots en blij,' vertelt Buijs in het radioprogramma Muijs in de Morgen. De oud-voetballer wordt vanaf volgend seizoen trainer bij de Groningers.

De opleiding moet voor het nieuwe voetbalseizoen afgerond zijn. Nu is Buijs nog trainer bij Kozakken Boys, de nummer twee in de tweede divisie. Of hij dit succes ook naar Groningen gaat brengen? 'Dat is wel de insteek. Maar of het gaat lukken is altijd de vraag'.

'Op dit moment is het onrustig bij de club. Het belangrijkste is nu dat de club zich kan richten op de rest van het seizoen. Dan komt er vanzelf wel een moment waar er vragen aan mij gaan worden gesteld,' vertelt hij.



Soort coach

Buijs stond in het veld bekend als temperamentvolle speler, maar hoe hij als coach is durft hij niet te zeggen: 'Dat moet je aan de mensen vragen waar ik mee werk. Je moet uiteindelijk wel een ander soort coach zijn dan speler, maar ik vind het moeilijk om dit over mijzelf te zeggen.'

