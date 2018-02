Deel dit artikel:











'Financiële constructie Legoland deugt niet', PvdA en HSP vragen debat aan Een Legopop op het strand (Foto: ANP)

DEN HAAG - Opnieuw dreigt in de Haagse gemeenteraad een harde aanvaring tussen het college van B&W en de coalitiepartijen PvdA en Haagse Stadspartij over Legoland. De beide partijen willen vanavond tijdens de laatste raadsvergadering van deze collegeperiode opheldering van het college over de financiering van het nieuwe attractiepark in op Scheveningen. De aanleiding daarvoor zijn onthullingen van het weekblad Den Haag Centraal. Daarin staat er eeuwigdurende erfpacht rust op het gebouw waarin de attractie wordt ondergebracht en het dus niet wordt afgeschreven.

Beide partijen vinden dat onacceptabel. Zij willen daarom van vooral wethouder Boudewijn Revis (VVD) precies weten hoe dit zit en of het klopt. Als dat inderdaad het geval is, moet het hele project worden stopgezet, zegt raadslid Bülent Aydin van de PvdA. 'Want als dit zo is, kan het niet door de beugel,' stelt hij. 'Dit heeft politieke consequenties,' voegt fractievoorzitter Peter Bos van de HSP daaraan toe. Volgens de beide raadsleden in de kern van het probleem nu dat de financiële constructie achter de bouw van de nieuwe attractie aan de kust 'niet deugt'. En daarmee dreigt de hele discussie over Legoland opnieuw fors op te laaien. Begin vorig jaar dreigde zelfs de hele coalitie te vallen omdat PvdA en HSP toen ook al grote problemen hadden met de financiële basis.

Niet ingelicht De partijen zijn ook onaangenaam getroffen omdat het stadsbestuur al twee maanden wist van de huidige problemen. Daarvan is de raad niet op de hoogte gesteld, terwijl Aydin en Bos dat wel hadden gevraagd. Verder hebben PvdA en HSP nog veel vragen over de aanbesteding. 'Het blijkt dat gebruik is gemaakt van heel veel tussenpersonen. Daar moet meer duidelijkheid over komen,' stelt Aydin. Peter Bos: 'De hele discussie begint nu opnieuw. Want één van de afspraken was ook dat de gemeente minder dan vijf ton aan steun zou geven. Dat wordt misschien veel meer. Dit heeft nogal wat consequenties.' Volgens onderzoek van het weekblad Den Haag Centraal zou het om miljoenen gaan.



'Dit is onverantwoord' 'De ontwikkelingen moeten direct stoppen,' vindt PvdA'er Martijn Balster. 'De financiële constructie rond Legoland deugt niet. Dit is onverantwoord.' Begin vorig jaar ontstond er al een collegecrisis vanwege de komst van de attractie. HSP en PvdA vonden de financiële risico's voor de gemeente te groot. Dankzij de oppositiepartijen GroenLinks, Groep de Mos en de PVV ging het plan toch door.