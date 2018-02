Deel dit artikel:











Vrijspraak voor man die werd beschuldigd van valse aangifte Politiebureau De Heemstraat in Den Haag (Foto: ANP)

DEN HAAG - Moes S., de man die volgens het Openbaar Ministerie (OM) 'weloverwogen gelogen' loog over zijn aangifte van mishandeling door een motoragent in 2011 is vrijgesproken van het doen van een valse aangifte. Dat heeft de rechter in Den Haag donderdag bepaald.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Het OM eiste twee weken geleden een werkstraf van 120 uur en 1.500 euro schadevergoeding voor de motoragent. De zaak van S. speelde een belangrijke rol in het verhaal dat agenten van het Haagse politiebureau De Heemstraat zouden discrimineren. S. werd in oktober 2011 aangehouden door een motoragent na een aanrijding in de Haagse Schilderswijk. Daarna is hij, naar eigen zeggen, in elkaar geslagen en geduwd door de motoragent, met een gebroken pols en een beschadigde rug tot gevolg.

Motoragent niet vervolgd De dag na de aanhouding deed S. aangifte tegen de motoragent. Maar na vele onderzoeken besluit het OM in 2012 om die niet te vervolgen. Ook de Nationale Ombudsman buigt zich over de zaak en komt tot de conclusie dat het 'niet aannemelijk is dat de motoragent S. mishandelde.' In 2015 doet de motoragent aangfite van smaad. Hij wil eerherstel. Het OM besluit S. uiteindelijk niet te vervolgen voor smaad maar voor het doen van valse aangifte.

Maar volgens de rechtbank is ook dat niet te bewijzen. Het blijft het woord van Moes tegen dat van de motoragent.