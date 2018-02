Deel dit artikel:











Man berooft vrouw (93) van tas en gaat er vandoor (Foto: John van der Tol)

LEIDEN - Een 93-jarige vrouw is woensdagmiddag beroofd van haar tas. Dit gebeurde in de Vijf Meilaan in Leiden, rond 13.45 uur.

De vrouw liep met haar rollator van de supermarkt aan het Bevrijdingsplein naar de Vijf Meilaan, toen bij de kruising met de Churchilllaan een kleine blauwe personenauto naast haar stopte. De bestuurder stapte uit, liep naar haar toe en vroeg het slachtoffer de weg. Toen de vrouw hem de weg wees, pakte de man haar tas van de rollator en stapte ermee in de auto. Die verdween vervolgens in de richting van de Sweelincklaan. De vrouw zag dat in de auto ook nog een andere man zat.

Signalement De verdachte die het slachtoffer de weg vroeg, is een blanke man met een slank postuur. Hij wordt tussen de 35 en 40 jaar oud geschat en 1,70 meter lang. Hij heeft een mager gezicht en kort bruin haar. In de auto zat ook nog een andere man, zag het slachtoffer. Ook die man is blank. Diezelfde middag werd ook een bejaarde vrouw beroofd op het Rietveldpad. Deze vrouw liep ook met een rollator toen een onbekende man haar omverduwde en ervandoor ging met haar rollator. Daarin zaten haar handtas en boodschappentas.