Eerste 100 meter tunnelbuis Rotterdamsebaan probleemloos geboord

DEN HAAG - Ze liggen precies op schema, de bouwers van de Rotterdamsebaan, de nieuwe ontsluitingsweg van Den Haag. Bijna honderd meter van de noordelijke buis van de Victory Boogie Woogietunnel is inmiddels geboord, onder toeziend oog van Barbara, de beschermheilige van mijnwerkers en andere mensen met gevaarlijke beroepen. Een beeldje van de heilige Barbara staat op de wand tussen de beide tunnelbuizen in. 'Zonder gaan de mensen niet aan het werk,' zegt Hannelore van der Maas lachend. Ze is van de projectorganisatie van de Rotterdamsebaan.

In januari werd het boorproces afgetrapt met een feestje en een open dag, waar niet de beoogde zevenduizend, maar elfduizend mensen op af kwamen. Ze konden de tachtig meter lange boor bekijken die de klus moet klaren. De boor kreeg de naam Catharina-Amalia mee, naar onze kroonprinses.

Sinds maandag 15 januari wordt er 24 uur per dag en zeven dagen in de week gewerkt aan de tunnelbuizen. Dat gebeurt in ploegendiensten. Het boorproces verloopt tot dusver voorspoedig. 'De eerste meters zijn altijd spannend,' zegt Hannelore van der Maas. 'Als die dan goed lukken, dan is dat een goed begin van het project.'



veertien meter per dag

De tunnel wordt uiteindelijk 1,6 kilometer lang, waarvan de eerste meters nu aan één kant zijn geboord. Van der Maas: 'De achterkant van de tunnelboormachine is inmiddels in de tunnel. Daarmee zijn we helemaal binnen. Warm en droog.'

Er wordt geboord vanaf de kant van de A13 in de richting van de Binckhorst. Begin juni moet de boor daar weer aan de oppervlakte komen. 'Als we op volle productie zitten, gaan we zo'n veertien meter per dag boren,' zegt Van der Maas. 'Het duurt zo’n vier maanden in totaal, dus begin juni hopen we in de Binckhorst aan te komen.'



Tweede tunnelbuis

Daarna is de andere tunnelbuis aan de beurt. Daarvoor moet de boor worden afgebroken en opnieuw worden opgebouwd aan de A13-kant. Het boren van de zuidelijke tunnelbuis moet voor het eind van het jaar klaar zijn. Daarna kan de weg worden aangelegd. Op 1 juli 2020 zouden dan de eerste auto’s door de Victory Boogie Woogietunnel moeten rijden.

Wil je weten hoe ver de boor is, kijk dan op: www.waarisdeboor.nl.