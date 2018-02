Cameratoezicht in Snijdelwijk Boskoop, want overlast neemt weer toe

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de omgeving van de Lage Weide in de Boskoopse Snijdelwijk gaat de gemeente Alphen tijdelijk cameratoezicht invoeren. Dit is besloten omdat er de laatste maanden een aantal incidenten is geweest rondom de flats aan deze straat, meldt mediapartner Studio Alphen.

'Het gaat om openbare geweldpleging, belediging, brandstichting, vernieling, geluidshinder en afsteken van vuurwerk,' vertelt burgemeester Liesbeth Spies. 'We zijn met elkaar van mening dat de leefbaarheid en veiligheid in de wijk in het gedrang komen. Dit kunnen we niet tolereren.' De camera's worden voor een periode van vijf maanden opgehangen.

Het bericht over de invoering van cameratoezicht komt in dezelfde week als het nieuws dat het juist rustiger is geworden in de buurt sinds de kopstukken van een grote jeugdbende zijn gearresteerd. Op 9 maart horen deze jongemannen of ze straf krijgen van de rechter.



Jongere broers

'De groep die nu overlast veroorzaakt bestaat uit een man of twintig. Het zijn bijvoorbeeld de jongere broertjes van verdachten die we eerder hebben gearresteerd', laat politie-teamchef John Nieumeijer weten aan Studio Alphen. In een jaar tijd is de groep volgens hem gehalveerd.

Met preventie en de inzet van Marokkaanse jongerenwerkers hopen politie en gemeente de jongeren op het rechte pad te houden. 'Van de tien gezinnen die wij begeleiden, zijn er vijf op het goede pad,' vertelt Nieumeijer. Maar er zijn ook mensen nog altijd actief. Sommigen zijn 'overgestapt' van woninginbraken naar drugscriminaliteit.