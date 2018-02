Hoeveel mensen kwamen er naar de gratis evenementen? Vijf vragen en antwoorden

DEN HAAG - In Den Haag is commotie ontstaan over een rapport van de Haagse Hogeschool. Dat onderzocht in opdracht van de gemeente een flink aantal evenementen in 2016. Wat blijkt? Er komen veel minder mensen dan gedacht... of toch niet? Gedoe dus. Vijf vragen over gratis evenementen, onderzoeken en bezoekers.

1) Hoe meet je bezoekers?

Het is altijd lastig om aantallen bezoekers te meten. Vaak kijkt de organisatie eens goed naar het publiek, en bedenkt dan dat er op een vierkante meter maar een bepaald aantal mensen kan staan. Hoeveel vierkante meter heb ik ongeveer volstaan? Die twee getallen worden vermenigvuldigd en voila: een schatting van het aantal bezoekers.

Voor onderzoekers is het niet echt betrouwbaar. Daarom bedienden de onderzoekers van de Haagse Hogeschool zich van een andere methode: datastromen van mobiele telefoons. Handig, want bijna iedereen heeft zo’n ding. Bovendien kun je zien waar mensen vandaan komen. Dus als iemand uit noordoost Groningen tijdens Parkpop naar Den Haag komt, floept dat op in de data en is er een bezoeker.



2) Wie hebben er onderzocht?

De opdracht voor het onderzoek komt van de gemeente Den Haag en werd gegund aan de Haagse Hogeschool. De hogeschool stelde een team samen van ervaren onderzoekers. Vervolgens werd een consortium opgericht met sporteconomisch onderzoeksbureau Sport2B. Ook onderzoeksbureau Decisio werd ingezet. En dat bureau kreeg de telefoondata weer van een ander bedrijf. Onderzoeker Noud van Herpen werd projectleider.



3) Kloppen de cijfers wel?

De verschillen lijken enorm groot. Neem Vlaggetjesdag. Daar zouden in 2016 zo’n 8700 bezoeken zijn geweest volgens het onderzoek, in plaats van de 170.000 die de organisatie claimt. En Parkpop laat ook enorme verschillen zien. Volgens het onderzoek hebben er in 2016 'maar' 45.000 mensen staan feesten. De organisatie spreekt van 265.000 bezoekers.

Opgemerkt moet worden dat organisatoren hun bezoekersaantallen vaak rooskleurig inschatten. Dat is goed voor de commercie, goed voor de onderhandelingen met gemeente, en goed voor de reclame. Maar het is ook gewoon erg ingewikkeld om een goede schatting te maken, zeker bij gratis evenementen. De rekensom is bij vraag 1 al uitgelegd.



4) Gaat het alleen om cijfers?

Nee, dit onderzoek gaat zeker niet alleen om cijfers. Er is ook gekeken of mensen het evenement wel leuk vonden, en of ze het een beetje naar hun zin hadden in Den Haag. Om daarachter te komen werd mensen gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Geen ingewikkelde telefoondata dus, maar een simpel velletje papier.

De uitkomsten moeten de gemeente doen glunderen: het gemiddelde cijfer voor alle onderzochte evenementen is 7,9. En stad komt er ook goed uit: Stad aan zee, gezellig en levendig scoorden het hoogst in de enquete. En de evenementen zelf? Ook die werden gezien als gezellig, levendig en gastvrij. En zeker niet onbelangrijk: al het feestgedruis leverde ook nog eens 14,6 miljoen euro op.



5) Wat doet de gemeente?

Die zit wat in haar maag met de bezoekersaantallen. In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Krikke: 'Het onderzoek kent meerdere afwijkende resultaten, die ook afwijken van onze waarnemingen.' De gemeente vond het toch ook wat drukker op de kade bij Vlaggetjesdag en bij podium 1 op Parkpop. Dus eigenlijk wil de gemeente het niet over deze cijfers hebben, omdat ze bijna niet kunnen kloppen.

Maar de andere resultaten worden met open armen ontvangen. Al denkt de gemeente dat de 14,6 miljoen die alle evenementen opbrachten toch ook wat aan de lage kant is.