Deel dit artikel:











Ted-Jan Bloemen olympisch kampioen op de 10 kilometer Blijdschap bij Ted-Jan Bloemen over zijn 10 kilometer. (Foto: ANP)

GOUDA - Ted-Jan Bloemen is voor het eerst in zijn loopbaan olympisch kampioen geworden. De 31-jarige schaatser uit Gouda greep donderdag het goud op de tien kilometer. Hij zette in Gangneung een olympisch record neer van 12.39,77 en bleef daarmee Jorrit Bergsma (zilver in een persoonlijk record van 12.41,98) en de Italiaan Nicola Tumolero (brons in 12.54,32) voor.



'TJ Flowers', zoals de bijnaam van Bloemen luidt, veroverde afgelopen zondag nog het zilver op de 5000 meter. Toen eindigde hij achter Sven Kramer. Sinds 2014 komt de Goudse 'TJ Flowers', zoals de bijnaam van Bloemen luidt, veroverde afgelopen zondag nog het zilver op de 5000 meter. Toen eindigde hij achter Sven Kramer. Sinds 2014 komt de Goudse wereldrecordhouder uit voor Canada, het land waar zijn vader is geboren.

De olympische schaatsdroom van Kramer is opnieuw in een nachtmerrie geëindigd. De 31-jarige Fries greep op ontluisterende wijze opnieuw naast het goud op de tien kilometer. Hij gaf na 6000 meter de strijd op en eindigde troosteloos als zesde in een tijd van 13.01,02. De olympische schaatsdroom van Kramer is opnieuw in een nachtmerrie geëindigd. De 31-jarige Fries greep op ontluisterende wijze opnieuw naast het goud op de tien kilometer. Hij gaf na 6000 meter de strijd op en eindigde troosteloos als zesde in een tijd van 13.01,02.

LEES OOK: Ted-Jan Bloemen trots op zilver: 'Zo lang op dit moment gewacht'