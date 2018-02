Visserijbuurt Scheveningen opgeschrikt door meerdere brandstichtingen

DEN HAAG - De politie op Scheveningen doet onderzoek naar meerdere brandstichtingen in de Visserijbuurt. In 2,5 week tijd zijn zeker vijf branden aangestoken. Een camper en een auto gingen in vlammen op, een bouwkeet brandde uit en grof vuil ging in de fik. Bewoners zijn bezorgd en de politie roept mensen op extra alert te zijn.

De laatste brand was op 12 februari in de Rogstraat. Kort na middernacht wordt er brand gesticht in een berg grofvuil op de stoep. Het vuur slaat over naar een huis, waar drie mensen liggen te slapen. 'Ik schrok wakker van herrie, sirenes,' zegt de buurvrouw, 'ik keek naar buiten en zag alleen maar vlammen en rook.'

Niemand raakt gewond. De bewoners van het zwartgeblakerde huis zitten nog steeds in een hotel. De ramen van het pand zijn dichtgetimmerd. 'Ik maak me wel zorgen,' zegt een buurtbewoner, 'in mijn straat lag deze week ook grof vuil. Dan hoop je toch dat het niet de fik in gaat.'



Allemaal aangestoken

Een paar dagen eerder brandt een camper uit op een parkeerplaats zo'n 100 meter verderop, in de Sleepnetstraat. Ook een auto elders in de straat valt ten prooi aan de vlammen. Op 3 februari gaat een auto in vlammen op in de Stuurmanstraat. En op 29 januari wordt een bouwkeet aan de Haringkade in brand gestoken. 'Alle branden zijn aangestoken. Of het om een dader gaat of meerdere mensen, dat onderzoeken we nog,' aldus de politie.

In de buurt zijn de branden het gesprek van de dag. 'Het maakt je onrustig. Morgen kan het jouw huis of auto zijn,' zegt een bewoner. De politie heeft 800 flyers in de buurt verspreid met de oproep om verdachte situaties zo snel mogelijk te melden. 'Een getuige heeft rond middernacht twee mannen weg zien rennen die donkere kleding droegen. Misschien weten buurtbewoners meer.'



Buurtwacht

De politie wil samen met de bewoners een buurtwacht opzetten. 'Met hondenbezitters bijvoorbeeld, zij lopen veel rond en zien soms net iets meer.'

Agenten surveilleren extra in de Visserijbuurt, de wijkagent houdt een oogje in het zeil en er worden billboards geplaatst met de oproep om alert te zijn en de politie te bellen bij verdachte situaties.