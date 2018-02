Spitsstroken op A12 blijven nog een maand open

ZOETERMEER - De spitsstroken op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer werken vanaf half maart weer naar behoren. Al maanden is er een storing in het systeem met de bekende rode kruisen en groene pijlen boven de weg. Inmiddels is duidelijk waar het probleem zit en hoe het opgelost kan worden.

Rijkswaterstaat sprak eerder tegenover Omroep West van een 'complex probleem'. De spitsstroken kunnen nog wel gesloten worden, maar onzeker is of ze daarna ook weer open kunnen. Als dat inderdaad niet lukt, leidt dat tot enorme files in de spits. Uit voorzorg besloot Rijkswaterstaat daarom in het najaar van 2017 om de spitsstroken permanent open te stellen. Het probleem geldt voor beide richtingen van de A12.

Inmiddels is duidelijk dat de hele bekabeling in portalen boven de weg moet worden vervangen. 'Maar de levertijd van die kabels is tien weken', zo zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat nu. 'Om ze te plaatsen, moeten verkeersmaatregelen worden getroffen en die moeten zes weken van tevoren worden aangekondigd.'



Halverwege maart

De werkzaamheden staan nu gepland voor donderdag 15 en vrijdag 16 maart. Het is nog even onduidelijk of de weg dan helemaal afgesloten moet worden. Rijkswaterstaat verwacht dat het systeem na de operatie weer naar behoren zal functioneren. De spitsstroken tussen Gouda en Zoetermeer kunnen dan weer open bij drukte en dicht als het verkeersaanbod afneemt.

Door de storing is de spitsstrook nu al maanden ook 's avonds en 's nachts geopend. Normaal mag je op die tijden 130 kilometer per uur rijden op het traject, maar bij een geopende spitsstrook mag je maar honderd. Of de permanente openstelling van de spitsstrook tot extra bekeuringen heeft geleid, is niet bekend.



'Honderd is honderd'

Wel benadrukt de politiewoordvoerder van de Landelijke Eenheid dat de maximumsnelheid tot aan de reparatie van de spitsstrook honderd blijft. Ook 's nachts als je alleen op de weg rijdt. 'Ik begrijp dat het voetje gaat kriebelen, maar honderd is honderd. Ik kan er wel aan toevoegen dat we weinig controleren op dit traject,' zegt de woordvoerder.