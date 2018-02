Emoties bij Ted-Jan Bloemen na olympische titel: 'Dit komt even hard aan'

GOUDA - Op 31-jarige leeftijd kroonde Ted-Jan Bloemen zich voor het eerst in zijn schaatscarrière tot olympisch kampioen. Zijn zege op de tien kilometer bezorgde hem zichtbaar de nodige emoties. 'Ik heb er heel veel van gedroomd, maar om het echt te doen is toch een ander verhaal', zegt de voor Canada uitkomende Gouwenaar tegen de NOS. 'Dit komt even hard aan, dat heb je gezien.'

De tranen stonden in zijn ogen, toen duidelijk was dat het goud hem niet meer kon ontgaan. 'Het is moeilijk om te beschrijven wat voor gedachten door mijn hoofd gaan. Een hele hoop emoties, maar ik vind het moeilijk om daar woorden aan vast te binden. Het is ongelofelijk om een olympische gouden medaille te winnen.'

Ongekend populair

Nadat hij zondag al zilver veroverde op de vijf kilometer , bleek Bloemen ditmaal onverslaanbaar. 'Zo'n vlakke race lijkt altijd heel simpel, dat is het natuurlijk niet. In het begin gaat het makkelijk, maar op een gegeven moment is het heel moeilijk om dat vast te houden. Dat moet wel, want het is de belangrijkste race van mijn leven. Op de vijf kilometer miste ik wat ritme omdat ik te hard begon. Daar was ik nu wel waakzaam voor.'

In 2014 besloot hij om naar Calgary te verhuizen en voor het geboorteland van zijn vader te gaan schaatsen. Zijn successen zorgen ervoor dat hij ongekend populair is in Canada. 'Na de vijf kilometer kreeg ik voor het eerst meer Canadese berichten dan Nederlandse', aldus 'TJ Flowers', zoals hij liefkozend wordt genoemd. 'Dat zal nu nog wel meer zijn.'

'Als je een medaille wint, draag je die op aan iemand. Ik heb al een heel aantal medailles aan heel veel mensen opgedragen. Er zijn er zo veel die me hebben bijgestaan op mijn pad naar olympisch goud. Mijn staf, mijn ploeggenoten, mijn ouders, mijn vrouw. Te veel om op te noemen. Ik ben een heel erg dankbaar persoon op dit moment', besluit Bloemen.