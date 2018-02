'De mensen uit het dorp worden herkend en erkend' Portret over Ammerstol

AMMERSTOL - Ieder aspect uit het dorp Ammerstol heeft filmmaker Nico Hermenet in zijn documentaire 'Vroeger en nu' uitgelicht: 'Van de supermarkt waar mensen met een beperking werken tot de geschiedenis van de zalmvisserij.' Het afgelopen jaar is hij in het dorp gedoken om het in kaart te brengen.

'Het bijzondere aan dit dorp is de combinatie van geschiedenis met het karakter van nu', aldus Hermenet. Ammerstol is bekend geworden vanwege de zalmvisserij en de reputatie als 'rode dorp'. Dat laatste ziet hij in het dagelijks leven nog terug: 'Op de markt, waar het hele dorp voor uitrukt. Iedereen is er voor elkaar.'

Een tennisvriend bracht hem op het idee om een film over Ammerstol te maken en hier is Hermenet het afgelopen jaar mee bezig geweest. De documentaire gaat over veel verschillende dingen: Over de unieke natuur, kickboxen, het basisonderwijs. 'Het dorp is wat het allemaal met elkaar verbindt. Door het vlotte tempo van de montage probeer ik het interessant te houden.'



Succes

De film is enthousiast ontvangen door de bewoners. 'Er zijn drie filmavonden georganiseerd die alledrie zijn uitverkocht. Op straat hebben ze het er ook over. De mensen die er in voorkomen worden herkend en erkend. Dat is mooi om te zien.'

Hij is een jaar lang bezig geweest om een goed beeld te vormen, wat niet altijd even makkelijlk was als buitenstaander. Juist door vanuit de historie te werken kwam hij uiteindelijk terecht bij het hedendaagse leven.



Quiz

Voor nu laat Hermenet de film even rusten: 'Ik heb er net drie avonden opzitten. Maar in de toekomst wil ik misschien een quiz maken die we er aan kunnen verbinden.'