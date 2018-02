Groep de Mos: 'Noem Deltaplein voortaan Michiel de Ruyterplein'

DEN HAAG - Groep de Mos/Hart voor Den Haag wil dat het Deltaplein in Kijkduin een andere naam krijgt. Volgens fractievoorzitter Richard de Mos moet het plein Michiel de Ruyterplein gaan heten.

De Mos ergert zich aan de discussie over Nederlandse historische figuren en de vraag of die 'fout' zijn geweest. Hij verwijst naar onder meer het verwijderen van een buste van Johan Maurits in het Mauritshuis in Den Haag en een actiegroep die eist dat Den Haag zijn 'koloniale' straatnamen verandert.

'Deze op handen zijnde beeldenstorm is de waanzin ten top,' aldus De Mos. 'Dat veel gebeurtenissen, opvattingen en praktijken uit het verleden nu niet meer wenselijk zijn, of zelfs verwerpelijk zijn geworden, verandert niets aan het feit dat ze wel zijn gebeurd. Het is veel beter daarover te leren en context aan te brengen, dan ze te veranderen of te verwijderen.'



Trots op De Ruyter

Daarnaast mogen we best trots zijn op de goede dingen uit het verleden, zo vindt De Mos. Zeeheld Michiel de Ruyter bijvoorbeeld. 'Om hem te eren past het om het Deltaplein, na de verbouwing van Kijkduin, te vernoemen naar De Ruyter.' Er is al een De Ruyterstraat in Den Haag, maar juist Kijkduin is volgens De Mos een goeie plek om de zeeheld te eren omdat vanaf Kijkduin de slag bij Ter Heijde in 1653 goed te volgen was.

De zeeslag bij Ter Heijde was De Ruyters eerste grote slag, hij was toen commandeur van één van de vijf Nederlandse vloot-eskaders. Groep de Mos heeft het college van B&W gevraagd of het bereid is het Deltaplein een nieuwe naam te geven.