Film Plastic Soup Surfer te zien in de Tweede Kamer Plastic Soup Surfer (Foto: Merijn Tinga)

DEN HAAG - De film 'From Source to Sea' van Merijn Tinga wordt donderdagmiddag 22 februari vertoond in de Tweede Kamer. Tinga is beter bekend als de Plastic Soup Surfer. Hij voert al jaren actie om de hoeveelheid plastic in de wereld te verminderen. De film van regisseur Eelke Dekker gaat over méér dan plastic afval. Het is een expeditie en een zoektocht naar kennis; een ontwikkeling tijdens het afzakken van 1.200 kilometer Rijn op een surfboard van plastic afval.

Het gaat ook over méér dan de tegenslagen van de Plastic Soup Surfer onderweg. Merijn Tinga werkt aan de bewustwording met betrekking tot plasticvervuiling. 'Dat de film in de Tweede Kamer wordt vertoond is opmerkelijk en belangrijk,' zegt hij. 'Het valt drie weken voordat tijdens het Algemeen Overleg van 15 maart statiegelduitbreiding, plastic zwerfafval en kunststofrecycling zal worden behandeld,' vervolgt Tinga. Na de expeditie van afgelopen zomer heeft Tinga met vrijwel alle supermarkten en frisdrankfabrikanten aan tafel gezeten. 'Bedrijven kunnen nooit meer zeggen dat ze er niet van wisten,' aldus de Soup Surfer. Hij is ook blij dat er meer publieke vertoningen zijn van de film. 'From Source to Sea' wordt op 22 februari om 14.00 uur vertoond in de Suze Groenewegzaal van de Tweede Kamer. Aanmelden kan via deze link. LEES OOK: Plastic Soup Surfer stuurt deurwaarder af op Heineken