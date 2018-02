Deel dit artikel:











PLUS roept paaseitjes terug: 'Er kan ei in zitten' Paaseitjes (Foto: ANP)

REGIO - Wie zich voor Pasen alvast te goed wil doen aan paaseitjes en een allergie heeft moet oppassen. In de PLUS huismerkzakken (melk, puur en wit) van 500 gram kunnen ook eitjes zitten met advocaatvulling. En daar zit echt ei in, zonder dat het op de verpakking staat. Hier kunnen mensen een allergische reactie van krijgen.

PLUS roept de zakken terug waar paaseitjes met advocaatvulling in terecht zouden kunnen zijn gekomen. Het gaat alleen om de ponds-verpakking met een houdbaarheidsdatum tot eind juni. Wie de eitjes heeft gekocht maar niet tegen advocaat kan mag de eitjes terugbrengen en krijgt van de supermarkt zijn geld terug.