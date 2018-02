Storing bij uitchecken HTM verholpen

DEN HAAG - De storing waardoor reizigers in sommige trams van HTM niet konden uitchecken is verholpen. Dat laat de vervoerder weten.

Volgens HTM was een storing in een systeem de oorzaak van de problemen, die nu definitief lijken opgelost. Vooral in de nieuwe Aveniotrams deden de problemen zich voor. Sommige reizigers konden sinds dinsdag in bepaaalde trams niet uitchecken, waarop HTM besloot om in de getroffen trams de ov-chipkaartlezers helemaal uit te zetten. Hierdoor konden reizigers gratis reizen.

Mogelijk hebben duizenden reizigers problemen gehad met het uitchecken, waardoor een rit-prijs van vier euro is afgeschreven, in plaats van de echte prijs, die meestal lager is. Reizigers die op saldo reizen kunnen hun geld terugvragen via htm.nl/klantenservice, gedupeerden met een abonnement kunnen daarvoor terecht op één van de HTM Servicepunten.

