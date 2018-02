Zeven jaar cel geëist voor schietpartij Haagse Drebbelstraat

DEN HAAG - Het OM eist zeven jaar cel tegen David F. (20) en Walter Z. (22) vanwege een schietpartij op de kruising van de Drebbelstraat en Wenckebachstraat in Den Haag, waarbij een man in zijn borst werd geraakt. Beide Hagenaren maakten deel uit van groepje mannen, dat het slachtoffer wilde terugpakken voor een mishandeling eerder die dag.

'Voor alle omstanders is dit een schokkende gebeurtenis geweest', zei de officier donderdag bij de Haagse rechtbank over de schietpartij in augustus 2016 in het Laakkwartier. 'Er is van dichtbij geschoten, en dat bij een parkje waar vaak kinderen spelen.' Op het moment van de schietpartij waren er veel mensen op straat.

Volgens de officier van justitie was David F. de schutter. Hij hoorde bij een groepje van vier mannen, die uit een auto op het slachtoffer afgestormd waren. Eén van hen, Walter Z., zou eerder die dag op straat klappen hebben gekregen van het slachtoffer vanwege onenigheid over een vrouw. Z. zou daarna drie andere mannen opgetrommeld hebben voor een wraakactie.



Conflict oplossen

De officier van justitie eiste tegen Walter Z. ook een celstraf van zeven jaar wegens de moordpoging. Volgens de aanklaagster sprak deze verdachte in de auto met David F. af dat hij het slachtoffer zou beschieten. 'Z. wilde dat een ander zijn conflict zou oplossen.'

Bij de politie verklaarde Walter Z. dat hij niet wist dat de vermeende schutter een wapen bij zich had. Z. was alleen maar van plan het slachtoffer terug te pakken, door hem ook klappen te geven. 'Mijn cliënt wilde een paar tikken uitdelen en niet iemand dood maken', zei zijn advocaat donderdag bij de rechtbank. Walter Z. zweeg tijdens de zitting over de schietpartij, net als David F. Zijn advocaat betoogde donderdag dat er helemaal geen bewijs is dat F heeft geschoten.



Nepvuurwapen

Volgens de officier van justitie kwam ook Orlanda L.(29) uit de auto gestormd. Hij zou de broer van de neergeschoten man, die getuige was van de schietpartij, geslagen hebben. L., een rapper uit de Schilderswijk, zou bovendien op hiphopfilmpjes met een verboden nepvuurwapen gezwaaid hebben. De rapper was voorwaardelijk vrij, maar de officier eist dat hij alsnog 100 dagen gaat zitten. L. ontkent dat hij met de andere verdachten in de auto zat.

Het OM vindt dat een vierde verdachte moet worden vrijgesproken, omdat er te weinig bewijs is of hij iets wist van de schietpartij. De rechter doet over twee weken uitspraak.