Gemeente zoekt naar betere meetmethode bezoeken gratis festivals

DEN HAAG - Het gemeentebestuur van Den Haag is in overleg met andere steden om bezoekersaantallen van gratis festivals beter te kunnen meten. Dat staat in een brief aan de Haagse gemeenteraad. Uit een onderzoek bleek woensdag dat organisatoren van gratis festivals met veel hogere bezoekersaantallen komen dan de werkelijkheid.

In het onderzoek van de Haagse Hogeschool, dat is gemaakt in opdracht van de gemeente Den Haag, zijn zestien evemenenten onderzocht. Hierbij werd vooral gekeken naar datastromen van mobiele telefoons. Zo werd Vlaggetjesdag volgens het rapport in 2016 door 8700 mensen bezocht, terwijl de organisatie 170.000 bezoeken had geclaimd.

Het college van burgemeesters en wethouders in Den Haag kan zich niet vinden in de conclusies van het onderzoek. In een brief aan de gemeenteraad stelt ze dat het gebruik van telefoongegevens geen betrouwbare informatie geeft en dat het vaststellen van bezoekersaantallen van gratis evenementen bijna onmogelijk is.



'Niet serieus kunnen nemen'

Ook de organisatoren zeggen dat de cijfers van het rapport niet kloppen. 'Een aantal festivals hebben ineens extreem veel bezoekers en een aantal hebben er heel weinig. Die verschillen zijn zo groot dat we het niet serieus kunnen nemen', aldus Guus Dutrieux van Sectoroverleg Haagse Evenementen.

Volgens Dutrieux is het van belang dat er een eenduidige meetmethode moet komen. 'Nu is er in Den Haag discussie, zes maanden geleden was deze discussie in Noord-Holland en een jaar geleden in Utrecht. We hebben er behoefte aan, net als de gemeente'.



Betere methodiek

De gemeente Den Haag heeft nu dus aangegeven in gesprek te zijn met andere steden om 'samen met onderzoekers te komen tot een mogelijke methodiek waarbij de cijfers naar onze mening beter te valideren zijn.'

