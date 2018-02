Nieuwe ruzie over Legoland loopt met een sisser af

DEN HAAG - De opgelaaide discussie over de komst van Legoland naar Scheveningen is met een sisser afgelopen. De Haagse gemeenteraad krijgt volgende week een brief waarin 'keurig netjes' staat uitgelegd wat de consequenties zijn van nieuwe regels die gelden voor de financiering van dit soort projecten.

Dat beloofde wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) donderdagavond tijdens een spoeddebatje tijdens de gemeenteraadsvergadering. Een voorstel van onder meer PvdA en Haagse Stadspartij om tot er volledige duidelijkheid is, de bouw compleet stil te leggen, kreeg vervolgens niet voldoende steun in de raad.

Het debat over Legoland laaide donderdag in alle hevigheid op, nadat de weekkrant Den Haag Centraal meldde dat er vraagtekens zijn te zetten bij de financiële constructie van de attractie. Het gebouw wordt niet afgeschreven, waardoor het voor altijd tegen de huidige waarde in de boeken blijft staan.

Dat scheelt de gemeente miljoenen per jaar. Maar dit is niet toegestaan, stelt een commissie die toezicht houdt op de financiering van begroting van lagere overheden. De PvdA en de HSP wilden daarom vandaag direct een debat over de kwestie.



Collegecrisis

Die collegepartijen zetten altijd al grote vraagtekens bij de wijze waarop Legoland wordt betaald. Iets wat een jaar geleden bijna leidde tot een collegecrisis.

Wethouder De Bruijn erkende in de raad onomwonden dat er een rapport van de commissie over de wijze van financiering van dit soort projecten in heel Nederland ligt. Hij voegde daaraan toe dat Den Haag daar 'blij' mee is. 'Daar kunnen we naar handelen.'



Consequenties onderzoeken

De Bruijn, zo zei hij, stelde de raad niet direct op de hoogte van het advies, omdat hij eerst uitgebreid de consequenties van het advies voor de stad in beeld wilde brengen. De resultaten daarvan worden volgende week per brief aan de raad meegedeeld. 'Wij wilden het zorgvuldig doen.'

We wilden het zorgvuldig doen Tom de Bruijn – Wethouder

PvdA-Raadslid Bülent Aydin benadrukte dat hij het rapport van de commissie toch graag direct had ontvangen en dat hij een adviseur van de wethouder dat ook meerdere malen had verteld.



Onvoldoende steun

De wethouder: 'Ik vond het zorgvuldiger om eerst te bekijken wat de consequenties zijn, dan om het rauwelings in uw midden te gooien. Maar als u het direct aan mij had gevraagd, dan had ik u het gegeven. Dat is echter niet gebeurd.'

Een voorstel van een aantal partijen onder aanvoering van PvdA en HSP om 'geen onomkeerbare stappen te zetten' in het dossier Legoland, totdat er volgens die partijen wel een 'financieel deugdelijk' plan voor de attractie ligt, kon niet rekenen op voldoende steun.



'Stillegen onverantwoord'

Volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD, Scheveningen) zou het stilleggen van de bouw ook onverantwoord zijn geweest. Want op dit moment wordt al hard gewerkt op de boulevard om ervoor te zorgen dat Legoland Discovery Centre Scheveningen in de zomer van 2019 de deuren kan openen.

