Hoe goed heb jij het nieuws in de gaten gehouden? Doe de Omroep West-nieuwsquiz! Er werden een krant, bierflesjes en patronen gevonden in de bunker

REGIO - Hoe goed heb jij het nieuws de afgelopen week in de gaten gehouden? Weet jij waar een nazibunker na 70 jaar even te bezichtigen was en waar de hoofdprijs viel van de staatsloterij? Doe de Omroep West-nieuwsquiz!