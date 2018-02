City Mondial is nu toch echt (voor even) gered

DEN HAAG - City Mondial krijgt nog voor 15 maart van dit jaar 75.000 euro overgemaakt van de gemeente Den Haag. Daarmee kan de organisatie - die onder meer de communicatie in de Schilderswijk en Transvaal verzorgt - in ieder geval voorlopig blijven voortbestaan. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens een vergadering van de Haagse gemeenteraad.

Begin deze maand schreef wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) in een brief aan de gemeenteraad dat hij niet van plan was een motie uit te voeren die hem ook al opdroeg om City Mondial te redden. De reden was dat hij stelde hiervoor geen geld in zijn budget te hebben.

Bronnen in het Haagse stadhuis meldden dat Baldewsingh bij zijn collega’s Karsten Klein (CDA) en Boudewijn Revis (VVD) een bijdrage had gevraagd om het bureau te kunnen redden. Maar de laatste had dat geweigerd. Dat leidde toen tot woedende reacties in de gemeenteraad. Groep de Mos kondigde aan een motie van wantrouwen in te gaan dienen tegen Baldewsingh.



'Snel betalen, anders zwaait er wat'

Donderdag bleek dat het zover niet direct kwam. Fractieleider van de ChristenUnie/SGP Pieter Grinwis kreeg direct veel steun voor zijn voorstel om heel concreet bij de drie wethouders een deel van het geld weg te halen dat nodig is om City Mondial te redden.

De 75.000 euro moet 'evenredig' bij hen worden weg gehaald. Een deel komt uit het budget voor citymarketing/wijkeconomie (Klein), een deel uit de wijkaanpak (Baldewsingh zelf) en een deel uit stadsentrees (Revis). Grinwis sommeerde het stadsbestuur dit ook snel over te maken. 'Anders zwaait er wat.'



'Op vrede aankoersen'

Baldewsingh zegde dat toe, ondanks dat de gemeente doorgaans pas na veertig dagen betaalt. 'Er zijn vandaag zoveel Scudraketten afgevuurd. Wij zijn een stad van recht en vrede. Laten we nu op vrede aankoersen.'

En daarom bleef hem ook tijdens zijn laatste raadsvergadering als wethouder in Den Haag een motie van wantrouwen bespaard. Het volgende college van burgemeester en wethouders dat na de verkiezingen van 21 maart aantreedt moet dan beslissen of City Mondial ook op langere termijn geld blijft krijgen.