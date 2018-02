Den Haag: 'Winterregeling voor daklozen permanent'

DEN HAAG - Den Haag gaat de winterregeling voor daklozen permanent invoeren in de wintermaanden, ook als het niet vriest. Verder komen er kleinere opvangvoorzieningen en wordt het aantal bedden voor zieke daklozen uitgebreid. Het zijn maatregelen die de Haagse gemeenteraad wil nemen om de kwaliteit van de daklozenopvang in de stad te verbeteren.

De gemeenteraad debatteerde donderdagavond over een rapport van de rekenkamer. Daarin staat dat de daklozenopvang in de stad tekort schiet. Zo zijn er te weinig plaatsen in de eerste opvang, leidt de noodopvang tot verslechtering van de situatie van daklozen en heeft de gemeente te weinig regie op de doorstroming van daklozen naar bijvoorbeeld een woning.

Vrijwel alle partijen zijn geschokt door de uitkomsten. 'Het is vijf over twaalf voor de daklozenopvang in Den Haag', zei PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. Fatima Faid van de Haagse Stadspartij sprak van een snoeihard rapport. 'Wethouder Klein heeft de afgelopen tijd signalen over de slechte kwaliteit van de opvang genegeerd', zei Faid. 'Dat rekenen wij hem zwaar aan.' Dat stelde ook Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. De hulp aan daklozen is onvoldoende en dat is niet nieuw. Ondanks meldingen, is er niets gedaan.'



'Daklozenopvang moet beter'

Wethouder Klein ontkent dat er niets is gedaan maar erkent dat de daklozenopvang beter moet. 'Er is al veel in gang gezet maar het moet beter', zei hij. Hij trok de vergelijking met andere steden. 'Daar spelen dezelfde problemen als hier. De afgelopen jaren is het daklozenprobleem groter geworden door onder andere de economische crisis waardoor meer mensen op straat terecht zijn gekomen. De daklozenopvang is daar niet in mee gegroeid.' Klein beloofde voor de zomer met een plan te komen om de daklozenopvang te verbeteren.

Voor het zover is wilde de gemeenteraad alvast met een aantal concrete oplossingen komen. In maar liefst zeventien moties stelden de partijen verbeteringen voor die op een enkele na, in meerderheid werden aangenomen.



Voldoende steun gemeenteraad

GroenLinks kwam met het plan om de winterregeling standaard in te voeren van 1 november tot 31 maart, ook als het niet vriest. De winterregeling houdt in dat alle daklozen zonder legitimatie van de nachtopvang gebruik kunnen maken. Dat maakt de drempel voor moeilijk benaderbare mensen lager.

Klein was het niet eens met dit voorstel omdat de regeling in Den Haag al goed is. 'We doen de opvang al open als het gaat vriezen en niet pas als het vijf dagen aaneengesloten vriest,' stelde hij. 'Deze regel hebben wij twee jaar geleden afgeschaft.' Toch was er voldoende steun in de gemeenteraad voor het plan.



Ziekenboeg Kessler stichting uitgebreid

Ook wordt het aantal bedden voor zieke daklozen uitgebreid. Nu heeft de ziekenboeg van de Kessler stichting zes bedden. De Haagse Stadspartij kreeg een meerderheid voor het plan om dit aantal 'substantieel' uit te breiden. De PvdA kreeg steun voor een motie waarin staat dat er kleinschalige opvang opgezet moet worden waarbij 6-persoons kamers het uitgangspunt is.

