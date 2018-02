Deel dit artikel:











Grote steden willen snel verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk Foto: ANP

DEN HAAG - Er moet een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk komen. En voor ‘een effectieve handhaving’ is het van belang dat zowel de verkoop als het afsteken ervan wordt verboden. Dat schijft de Haagse burgemeester Pauline Krikke in een brief namens de vier grote steden aan de ministers van Justitie en Veiligheid én Infrastructuur en Verkeer.

Geschreven door Maarten Brakema

Politiek verslaggever

De burgemeesters pleiten daarbij ook voor haast. Zij beginnen alweer snel met het treffen van voorbereidingen voor de jaarwisseling. Daarom moet er ook spoedig een besluit worden genomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed eerder op verzoek van de burgemeesters onderzoek naar hoe de veiligheidsrisico’s tijdens Oud en Nieuw kunnen worden beheerst. Een van de aanbevelingen is om het consumentenvuurwerk te verbieden dat het grootste inbreuk maakt op de veiligheid omdat het letsel en overlast veroorzaakt.

'Verbod serieus overwegen' De burgemeesters delen die visie. Zij zijn van mening ‘dat de tijdgeest inmiddels rijp lijkt om een verbod voor deze types consumentenvuurwerk serieus te overwegen,’ aldus de brief. Volgens hen moet het verbod landelijk worden ingevoerd en niet per gemeente. ‘Lokale regulering zal slechts een waterbedeffect tot gevolg hebben,’ denken ze. Daarbij speelt ook mee dat een landelijk verbod beter is te handhaven en het voor burgers duidelijker is. LEES OOK: Burgemeesters in Nederland willen af van knalvuurwerk