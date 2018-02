West Wekker: Grote steden willen vuurwerkverbod en ruzie over Legoland loopt met sisser af

REGIO - Goedemorgen! Er moet een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk komen. Dat vinden althans de burgemeesters van de vier grote steden, waaronder Den Haag. Dat en meer lees je in de West Wekker van vrijdag 16 februari.

1. Grote steden willen snel verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk

Er moet een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk komen. Die oproep doen de burgemeesters van de vier grote steden in een brief aan de ministers van Justitie en Veiligheid én Infrastructuur en Verkeer. De burgemeesters zijn van mening 'dat de tijdgeest inmiddels rijp lijkt om een verbod voor deze types consumentenvuurwerk serieus te overwegen', aldus de brief.

2. Nieuwe ruzie over Legoland loopt met een sisser af

De opgelaaide discussie over de komst van Legoland naar Scheveningen is met een sisser afgelopen. De Haagse gemeenteraad krijgt volgende week een brief waarin 'keurig netjes' staat uitgelegd wat de consequenties zijn van nieuwe regels die gelden voor de financiering van dit soort projecten.

3. Haagse oud-wethouder Gerard Wallis de Vries overleden

Oud-staatssecretaris en oud-wethouder, Gerard Wallis de Vries, is op 8 februari thuis in Den Haag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie donderdagavond bekend. Wallis de Vries was van 1974 tot 1978 wethouder in Den Haag.

4. Samantha Steenwijk maakt zich op voor finale The Voice

De Haagse Samantha Steenwijk maakt zich op voor de finale van The Voice of Holland. De zangeres is van het begin af aan al de publiekslieveling en valt op doordat ze vooral Nederlandstalig zingt.

Weer: Flink wat zon en bij een overwegend matige westenwind wordt het zo'n 7 graden. Zaterdag krijgen we geleidelijk opnieuw zon met zo'n 7 graden.

Vanavond op tv: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond. Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.