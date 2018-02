Deel dit artikel:











Jan Hoekema stapt op als burgemeester Langedijk na ophef woning Wassenaar Oud-burgemeester van Wassenaar Jan Hoekema | Foto: ANP

WASSENAAR - De ophef die is ontstaan over de Wassenaarse woning van oud-PvdA-Eerste Kamerlid Marleen Barth breekt nu ook haar man, D66'er Jan Hoekema op. De oud-burgemeester van Wassenaar neemt per direct ontslag als waarnemend burgemeester van Langedijk in Noord-Holland.

Als reden voor zijn vertrek noemt Hoekema de discussie die in de media is ontstaan rond een overeenkomst die hij sloot met de gemeente Wassenaar. Barth en Hoekema bedongen dat ze na Hoekema's afscheid als burgemeester tegen een lagere huur in de ambtswoning mochten blijven wonen. Jan Hoekema was van juli 2007 tot januari 2017 burgemeester van Wassenaar. Sinds maart 2017 is hij waarnemend burgemeester van Aa en Hunze in Drenthe en in juli 2017 ook van de gemeente Langedijk. LEES OOK: Wassenaarse politiek weet al een jaar van regeling voor Hoekema