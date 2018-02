Naturalisatie in Den Haag blijft op vrijdagmiddag: 'Dan zeggen moslims maar iets af'

DEN HAAG - De naturalisatieceremonies in Den Haag blijven gewoon op vrijdagmiddag tussen 12.00 en 15.00 uur plaatsvinden. Wethouder Rabin Baldewsingh is niet van plan ze naar een ander tijdstip te verplaatsen zodat moslims naar het vrijdagmiddaggebed in de moskee kunnen gaan. 'Je spreekt hier je verbondenheid met het Koninkrijk der Nederlanden uit. Daarvoor moet je dan maar een keer in je leven iets afzeggen', aldus de wethouder in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens een debat in de gemeenteraad.

De Islam Democraten dienden toen een voorstel in om de ceremonie naar een ander tijdstip te verplaatsen. Directe aanleiding daarvoor was een recent incident in tijdens zo'n bijeenkomst in het stadhuis. Daarbij wilde een man - naar later bleek een imam - de plechtigheid voortijdig verlaten om naar de moskee te gaan.

Baldewsingh maakte hem duidelijk dat dat niet mocht, omdat het volkslied nog moest worden gezongen. De nieuwe Nederlander in spe gooide daarop de documenten en een tas vol welkomstcadeaus naar de wethouder toe en verliet tot grote ontzetting van de andere aanwezigen het Atrium.



Nieuw Nederlanders

De Islam Democraten vinden dat rekening moet worden gehouden met 'de wensen van de Nieuwe Nederlanders en dat hun wensen moeten worden gerespecteerd'. Maar de wethouder liet tijdens een emotioneel debat met raadslid Hasan Küçük duidelijk weten daar totaal niets voor te voelen. 'Als je hier naartoe komt, moet je je best doen om erbij te horen', aldus Baldewsingh.

'Dan moet je commitment tonen naar het Koninkrijk der Nederlanden. Rabin Baldewsingh zal deze motie never nooit uitvoeren. Dit is geen bijeenkomstje, geen oploopje, geen get together. Je spreekt hier je verbondenheid uit met het Koninkrijk.'



Wanklank

Om daaraan nog toe te voegen dat in de twaalf jaar dat hij wethouder was en na het naturaliseren van meer dan 25.000 mensen zonder dat er een wanklank klonk, dit de 'meest idiote en stupide' motie was die hij had gezien.

Dat leidde weer tot een woedende reactie van Küçük. 'U geeft aan dat er groepen zijn die niet gelijk zijn. Uw gedachtengoed is superieur. U bent idioot.'



Toon matigen

Toen burgemeester Pauline Krikke vroeg beide partijen de toon iets te matigen, maakte de wethouder duidelijk dat niet van plan te zijn. 'Ik praat zoals ik praat. Ik schroom ook niet een robbertje te vechten als het moet. Hindoestanen zijn ook niet komen zeuren dat de ceremonie moest worden verplaatst vanwege holi of divali. Ik heb nooit iets gehoord over chanoeka. Ik kan hiermee niet aan de slag.'

Waarop Küçük de wethouder weer verweet met 'afschuw en haat' te reageren. 'Wij zijn niet achterlijk. Wij weten wat onze achterban wil. Als u zo negatief reageert is dat kwalijk.'



Banale vormen

Baldewsingh: 'De discussie begint banale vormen aan te nemen als u suggereert dat ik iets tegen moslims zou hebben.' Uiteindelijk verwierp een meerderheid van de raad het voorstel om het tijdstip van de ceremonie te veranderen. Zeventien raadsleden waren voor; 22 tegen.