Deel dit artikel:











Den Haag gaat een beetje meer bruisen (Foto: ANP)

DEN HAAG - Horeca in Den Haag krijgt meer ruimte om feesten te organiseren. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad steunde donderdagavond het plan van het college om jaarlijks twaalf feestdagen aan te wijzen waarop horecazaken binnen meer muziek mogen laten horen. Ook komt er een proef in drie straten in de binnenstad waar horeca 24 uur open mag blijven.

Van de twaalf feestdagen worden er zes door het stadsbestuur aangewezen en zes door de individuele horecaondernemer. De maatregelen moeten de binnenstad van Den Haag meer reuring geven. 'We willen als stad meer expats, toeristen en jongeren trekken', zei D66-raadslid Daniël Scheper. 'Dan moet je een bruisend nachtleven hebben.' Ook de Haagse Stadspartij (HSP) wil dat horeca en live muziek meer ruimte krijgen. HSP-fractievoorzitter Peter Bos wees naar de rijke popgeschiedenis van Den Haag. 'Door optredens van bekende bands zijn wij popstad nummer 1 geworden.'



Boetes Groep de Mos verwijt het stadsbestuur dat het ondanks mooie woorden over een bruisende binnenstad, horeca-ondernemers tegenwerkt. Geluidsnormen die landelijk zijn opgelegd, worden door de gemeente Den Haag soms strikt nageleefd. Daardoor heeft een aantal zaken zoals muziekcafé Foods in de Reinkestraat boetes gekregen van duizenden euro's. 'Veel horecabedrijven in de Haagse uitgaanskernen kunnen daardoor in de nacht niet meer ondernemen omdat de geluidsnormen te streng zijn', stelde Groep de Mos-raadslid Rachid Guernaoui. Een motie om een miljoen te steken in een fonds Geluidsnormen Horeca, bedoeld om de kosten te betalen voor het isoleren van horecazaken, kreeg geen meerderheid.



Gezondheidsklachten Maar er was ook kritiek te horen. De Partij voor de Dieren stemde tegen het voorstel. 'Geluidsnormen zijn er niet voor niets', zei raadslid Christine Teunissen. Geluid kan gezondheidsklachten veroorzaken.' En ook de ChristenUnie/SGP verzette zich tegen het plan. 'We moeten niet gaan voor een bruisende binnenstad, ten koste van bewoners', vond Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde ook een voorstel van D66 om een proef te starten in drie straten van de binnenstad waar de horeca 24 uur open mag zijn. Het gaat om de Korte en de Lange Houtstraat en de Bagijnestraat.



Resultaten Overigens tegen de zin van wethouder Karsten Klein (CDA). Hij wil eerst de resultaten van een draagvlakonderzoek bij omwonenden afwachten. 'Wij vroegen een paar jaar geleden al om deze pilot', zei D66'er Daniël Scheper. Verantwoordelijk wethouder Klein leek het telkens te blokkeren, maar met de aangenomen motie kan dat niet langer.'