Nijntje nu ook in het Leids: 'Steppîh dâ ken nijntje wel'

LEIDEN - 'Nijntje stepte dooir de tuin, en dâ gong errig goed. Want steppîh dâ ken nijntje wel, omdâ se ut vaker doet.' Na het Haags, Rotjeknors, Fries en Mokums is er nu ook een Leidse versie van Nijntje.

Leidenaar Dick Wortel vertaalde het boekje van Dick Bruna. 'Het Leids is eigenlijk onbekend buiten Leiden, dus ik vond het ontzettend goed dat de uitgever me vroeg om een Leidse editie te maken', zegt Wortel op Radio West.



'Sterrruf van de dorst'

Het Leids is volgens hem afkomstig van Leidse immigranten die eind zestiende eeuw naar Leiden trokken. 'Als gevolg van de beeldenstorm zijn veel Vlamingen en Walen naar Leiden gekomen.'

Wie denkt dat Leids een kruising is tussen Rotterdams en Haags heeft het mis, zegt Wortel stellig. 'Dat is het zeker niet. In Rotterdam zeggen ze: ik sterrf van de dorst en wij zeggen ik sterrruf van de dorst.'

Het boekje is vanaf zaterdag te koop. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de beroemde Leidenaar Peter Labrujère.

