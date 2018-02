D-day voor Samantha Steenwijk: 'Ik ga ervoor!'

Samantha Steenwijk staat vanavond in de finale van The Voice of Holland. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Samantha Steenwijk maakt zich op voor de finale van The Voice of Holland. De Haagse zangeres neemt het vrijdagavond op tegen Jim van der Zee, Demi van Wijngaarden en Nienke Wijnhoven. 'Ik ga ervoor!'

Donderdagavond waren alle finalisten te gast bij RTL Late Night. Samantha zong daar het nummer 'Geef je weer aan mij', een Nederlandse vertaling van Frank Sinatra's 'Let me try again'. Het lied werd speciaal voor de Haagse gemaakt. 'Gaaf hè? Ik ben er echt trots op.'



Ik ben er echt trots op Samantha Steenwijk - finalist The Voice of Holland

Fulltime zangeres

Samantha valt vooral op vanwege haar Nederlandstalige repertoire. Ze krijgt er veel complimenten over, zei ze in de talkshow . 'Er zijn mensen die zeggen: 'Ik had er helemaal niks mee, met Nederlandstalige muziek. Maar door jou ben ik ervan gaan houden.' En daar is ze best een beetje trots op. 'Het is wat ik mensen thuis ook wilde brengen en dat is toch wel gelukt.'

Samantha werkt nu nog als administratief medewerker, maar zou eigenlijk niets liever willen dan fulltime zangeres worden. 'Dat zou fantastisch zijn. Ik ga ervoor!'

LEES OOK: